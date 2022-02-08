لبنان

السرقات وصلت لمحطات المحروقات.. اليكم ما حصل ليلاً في هذه المنطقة

Lebanon 24
08-02-2022 | 08:10
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 أحبط اصحاب "محطة غبريس" للمحروقات في منطقة كفرجوز قرب آبار فخر الدين، محاولة سرقة كبيرة في المحطة ليلا، تخللها اطلاق نار واعتقال احد السارقين.
 
وفي التفاصيل ان مجهولين عمدوا بعيد منتصف الليلة الماضية الى كسر ابواب المحطة وخلعها وتحطيم الزجاج فيها، ثم دخلوا الى غرفها وسرقوا عددا من قناني الغاز والزيوت، ولدى محاولتهم فتح خزنة المحطة، تنبه ابناء صاحبها القاطنين في الطابق العلوي من المبنى لحركة مريبة، فاطلقوا النار باتجاه اللصوص وتمكنوا من توقيف احدهم وهو فلسطيني، في ما فر البقية، وتم تسليمه الى الاجهزة الامنية المختصة، وحضرت الى المحطة دورية من مخفر درك النبطية وفتحت تحقيقا بالحادث.
المصدر: الوكالة الوطنية
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