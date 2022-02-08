لقاءات المفتي دريان.. حرب: مطمئن ان الطائفة السنية لن تتنازل عن دورها في الحياة السياسية

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الوزير السابق بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: "الزيارة هي زيارة محبة وصداقة تربطني به، وهي للاطمئنان إلى أن لبنان بخير بوجود رجال يتمتعون بالخلقية المطلوبة، يتمتعون بالوطنية وما زالوا متمسكين بالقيم التي قام عليها لبنان من خلال وحدة أبنائه وطوائفه".اضاف: "تطرقنا خلال اللقاء بصورة خاصة الى وضع الطائفة السنية، بعد قرار رئيس تيار "المستقبل" بعدم الترشح وعدم ترشح أحد من التيار، وأنا مطمئن بعد تأكيد سماحته أن هذا لن يؤدي إلى غياب الطائفة السنية عن الحياة السياسية في لبنان، وهذا ما كنت خائفا منه، ذلك أن تغييب طائفة بأهمية الطائفة السنية عن لبنان هو ضرب لتركيبة لبنان واستمراريته، لأنني لا أؤمن أن لبنان يستطيع أن يستمر بالحياة أو نستطيع إعادة بنائه بغياب الطائفة السنية عن القرار السياسي فيه. مطمئن أن الطائفة السنية هي جزء أساسي من تركيبة لبنان لن تتنازل عن دورها وعن وجودها وعن أهميتها في الحياة السياسية الوطنية في لبنان، وهذا طبعا يدعو للاطمئنان، وقد وضعت نفسي بتصرف سماحته".رحمةواستقبل المفتي دريان النائب السابق إميل رحمة، الذي قال بعد اللقاء: "سماحته وزن واتزان، وطني بامتياز، وأشعر عند حضوري إلى هنا أنني في بيتي".اضاف: "إن زيارة فخامة الرئيس لهذا البيت كان لها مشهد جميل جدا إلى جانب المشاهد البشعة في لبنان اليوم، لبنان مليء بصور غير مقبولة من جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين".واردف: "نحن إلى جانب الرئيس سعد الحريري المعلق لحياته السياسية اليوم، إلى جانبه قبل غيره، بغض النظر إذا كان هناك اختلافات سياسية أو لا، وإلا لا اكون لبنانيا. اللبناني يجب أن يشعر مع اللبناني، ولبنان جماله كما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني "لبنان رسالة، وهذه الرسالة لا تقوم إلا بالعيش المشترك"، والذي قال عنه الإمام صدر "أنه ثروة يجب أن لا نضحي بها"، وقد مر بالتاريخ اللبناني مسلمين رجال دولة من طراز أول، ومسيحيين رجال دولة من طراز أول، وكانوا واحدا، فعندما قاموا بعزل الكتائب، ماذا فعل صائب سلام؟ حمل التلفون واتصل بالشيخ بيار الجميل وقال له لاقيني على مجلس النواب، وتصافح معه أمام كل العالم، كان هناك عزل للكتائب، أنا لا أقبل ان نذهب إلى الانتخابات والركيزة الأساسية في البلد غائبة".المركز الاسلاميوالتقى المفتي دريان وفدا من المركز الإسلامي- عائشة بكار برئاسة المهندس علي نور الدين عساف، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الدكتور الشيخ محمد عساف.وبعد اللقاء، قال المهندس عساف: "تشرفنا بزيارة دار الفتوى هذه الدار الكريمة وهذا الصرح الوطني الكبير الذي يجمع كل اللبنانيين، حيث طلبنا من سماحته مباركتنا والدعاء لنا بمناسبة انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للمركز، وأطلعنا سماحته على أعمال ونشاطات المركز الإسلامي وعلى المشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها على الصعد الثقافية والاجتماعية والدينية والصحية، سيما وإن سماحته أحد أركان ومؤسسي المركز الإسلامي، وأيضا تم الحديث مع سماحته في الوضع العام في البلاد وبخاصة أننا على أبواب انتخابات نيابية مفصلية أساسية تتطلب الكثير من الوعي فهي التي يعتمد عليها جميع المواطنين للخروج من الأزمة الراهنة ولإحداث تغيير جذري في السياسة اللبنانية، وأيضا تم الحديث عن الوضع الاقتصادي المتردي وتزعزع بنية الدولة وانهيار العملة الوطنية وانعكاساتها الخطيرة على المواطنين".وفي ختام اللقاء، اكد الوفد للمفتي دريان وقوفه الى جانبه وتأييده وتضامنه الكامل معه "لدوره الوطني والريادي ومواقفه الحكيمة والجامعة التي تؤكد دائما على سياسة الاعتدال والتسامح".والتقى مفتي الجمهورية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر وتم البحث في الشؤون العامة.كما استقبل الممثل السياسي لبهاء الحريري في لبنان صافي كالو وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.