إشكال وتضارب وإطلاق نار وتضرّر منازل... ماذا يحصل في مشتى حسن؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في بلدة مشتى حسن في عكّار بين عائلتين، تطوّر لاحقاً إلى تضارب و إطلاق نار، وتضرّر عدد من المنازل.



وقد حضرت قوّة من الجيش للمكان وضربت طوقاً أمنيا في المنطقة.