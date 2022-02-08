لبنان

إشكال وتضارب وإطلاق نار وتضرّر منازل... ماذا يحصل في مشتى حسن؟

Lebanon 24
08-02-2022 | 08:26
A-
A+
Doc-P-916234-637799311417089778.jpg
Doc-P-916234-637799311417089778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في بلدة مشتى حسن في عكّار بين عائلتين، تطوّر لاحقاً إلى تضارب و إطلاق نار، وتضرّر عدد من المنازل.

وقد حضرت قوّة من الجيش للمكان وضربت طوقاً أمنيا في المنطقة.
 
 
مواضيع ذات صلة
فيديو ينتشر.. ما حقيقة وقوع إشكال كبير داخل "abc" أشرفية؟
lebanon 24
08/02/2022 20:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رصاصاتٌ أنهكت جسده.. "الشاب محمد" يخسر حياته بسبب إشكال الهرمل!
lebanon 24
08/02/2022 20:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال يتطور إلى تضارب في الكورة.. هل من إصابات؟
lebanon 24
08/02/2022 20:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وتبادل إطلاق نار في بريتال
lebanon 24
08/02/2022 20:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

مشتى حسن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-02-08
13:35 | 2022-02-08
13:29 | 2022-02-08
13:23 | 2022-02-08
13:12 | 2022-02-08
13:06 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website