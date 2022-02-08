ردّ الدفوع الشكلية لمصرف "SGBL" في ملف أحد المودعين غير اللبنانيين

أصدر قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بتاريخ اليوم 8 شباط الجاري قراراً قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدّمة من بنك SGBL في شكوى المودع محمد دكاكني، من التابعية الأردنية، بوجه المصرف المسجلة تحت الرقم 134/2021 بجرائم إساءة الأمانة والإحتيال و الإفلاس التقصيري والإحتيالي وضروب الغش بتهريب الأموال، إضراراً بالدائنين المودعين، والنيل من مكانة الدولة المالية، وتبييض أموال، ومزاولة أعمال الصيرفة من دون ترخيص.