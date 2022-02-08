ما حقيقة توسط باسيل لدى الحريري للتدخل في قضية العقيد هنري منصور؟

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي:يتم التداول بخبر كاذب عن اتصال النائب جبران باسيل بالأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، طالباً منه التدخل في قضية توقيف رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد هنري منصور.يهم هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" نفي هذا الخبر، جملة وتفصيلاً، والتأكيد أن لا أساس له من الصحة، لا من قريب لا بعيد.