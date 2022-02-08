حمية: بري يعتبر مرفأ بيروت القلب النابض للعاصمة وللبنان

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا.كما إستقبل رئيس المجلس الوزير السابق فارس بويز الذي قال بعد اللقاء : في لقائي مع دولة الرئيس تسنى لنا أن نبحث بآخر مجريات في الامور لبنان وبحصيلة بعض زياراتي الخارجية وبعض إتصالاتي ومما لا شك أن الوضع أصبح بالغ الدقة وبدأت فعلا ثقة العالم تفتقد في قدرة اللبنانيين والقيادات اللبنانية على إدارة البلاد والنهوض بها وهذا يعني أبعد من الازمات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية الداخلية التي نعيشها وربما نتيجة لها وهذا ابعد منها .وأضاف: ومن هنا أريد أن أقول ان الوطن والكيان يمران بمرحلة بالغة الدقة وبمرحلة من المفترض وبسرعة على لبنان أن يرسل رسالة واضحة للعالم انه لا يزال بمقدوره ان يستمر وان يعيد بناء نفسه وان دعمه في هذه الإتجاه هو دعم مطلوب وأن الشرط الاساسي لذلك هو قيام دولة حقيقية دولة القانون دولة موحِدة للبنانيين دولة قادرة فعلا على تحمل مسؤولياتها وليست دولة غائبة كما هي الحال الآن .وبعد الظهر عرض بري آخر المستجدات ونتائج زيارة وزير الأشغال الى فرنسا وبرامج وزارة الاشغال في موضوعي المرفأ والنقل المشترك خلال استقباله وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الذي تحدث بعد اللقاء فقال: وضعت دولة الرئيس نبيه بري بأجواء مشاريع والخطط الإستراتيجية لوزارة الأشغال العامة والنقل التي إعتمدناها في الوزارة وفي اختصار شديد، وضعناه ايضاً بنتائج زيارتنا الى فرنسا والتي تناولت مواضيع عديدة من بينها موضوع سكة الحديد وهو موضوع استراتيجي بالنسبة لبنان والتي يبلغ اطوال السكة 407 كم،وهناك شركتان فرنسية واسبانية مستعدتان بالقيام بدراسة لموضوع شبكة سكة الحديد ودراسة الجدوى والتكلفة لإنشاءها.واضاف: الموضوع الاخر هو موضوع مرفأ بيروت واطلعت دولته على التفاصيل التفاصيل بالنسبة للمرفأ، والموضوعان الاساسيان اللذان اعتمدتهما وزارة الاشغال بالنسبة للمرفأ وهما الموضوع الاول تفعيل عمل المرفأ والذي بدأنا به في ايلول عام 2021 والموضوع الثاني هو اعادة الإعمار، حيث وضعت دولة الرئيس بتفاصيل ما سيحصل مع البنك الدولي والذي سنعلن عنه من السراي الحكومي صباح الجمعة المقبل وهو متعلق بإعداد الهوية القانونية لمرفأ بيروت ولكافة المرافئ اللبنانية، وإعداد المخطط التوجيهي الذي على اساسه سوف نقوم بإعادة إعمار المرفأ والرؤية الإستراتيجية للمرافئ التي سيكون لها دور إستراتيجي وفعال على ساحل الشرق المتوسط كي نستطيع ان تنافس المرافئ المحيطة، دولة الرئيس نبيه بري يعتبر مرفأ بيروت هو القلب النابض لبيروت والقلب النابض للبنان واعطانا التوجيهات والنصائح انطلاقاً من كون ان مرفأ بيروت هو اساسي ويجب ان يكون هو المحطة الاساسية واولوية في عمل وزارة الاشغال كما للدولة اللبنانية. والامر الاخر بالنسبة للنقل المشترك والنقل العام على كافة الاراضي اللبنانية حيث وضعت دولة الرئيس بأجواء أن الوزارة بصدد اعداد دراسة مع البنك الدولي كخطة للنقل على كافة الاراضي اللبنانية والقيام بإعداد قانون جديد او مشروع قانون جديد لكيفية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من حيث تكون الدولة اللبنانية هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل، دولة الرئيس بارك هذه الفكرة واعطى بعض التوجيهات بالنسبة لهذا الموضوع من خلال ما يملك من خبرة، وبالنسبة إليه موضوع النقل يجب ان يصل من اقصى لبنان الى اقصاه حتى اخر قرية حدودية.وختم: لقد بارك دولة الرئيس كل ما تقوم به وزارة الاشغال والنقل خاصة في موضوع مواجهة الامطال والسيول والثلوج، وهو ابدى استعداده وترحيبه للتجاوب مع اي قانون فيه مصلحة للشعب اللبناني وتسريع مناقشته في اللجان واقراره في الهيئة العامة.