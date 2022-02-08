لبنان

أهالي الموقوفين في ملف انفجار المرفأ ناشدوا القاضي عبود تطبيق القوانين والمواثيق الدولية

Lebanon 24
08-02-2022 | 09:07
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 وجه أهالي الموقوفين في ملف مرفأ بيروت، رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ناشدوه فيها "أن تعلو عن كل الاعتبارات في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية عن حقوق الانسان"، ملوحين بالتوجه الى "مناشدة الأمم المتحدة ونقوم بدعوى على كل من كان السبب بتعذيبنا".
 
وجاءفي الرسالة:
"نحن أهالي الموقوفين، نتعرض كل يوم وكل دقيقة لتعذيب جسدي ونفسي. نحن نقوم بزيارة مسوؤل بعد مسؤول من رئيس الجمهورية الى القضاة، الى نقابة المحامين، الى السفارة البابوية، الى إعلاميين لنوصل وجع أهلنا وصرختنا لهذا الظلم.
 
لا أحد يدرك مدى الألم الذي نمر فيه كل يوم وكل ساعة، وخاصة أن أهالينا محبوسون من دون محاكمة، وهم يقضون حكما مسبقا من دون أن يعرفوا ما هو سبب إحتجازهم. أصبح أهالينا معتقلين عند الدولة اللبنانية والقضاء والسياسيين، معتقلون بدلا عن ضائع. 
 
بما أن هناك مادة في القانون هي وقف سير العدالة، نحن نطلب من حضرتك بما أنك الوحيد ذو السلطة العليا والصلاحيات القضائية المطلقة للوصول الى حل جريء بتخلية أهالينا في إنتظار القرار الظني.

نناشدك أن تعلو عن كل الاعتبارات في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية عن حقوق الانسان الذي مضى عليها لبنان وهي أعلى من كل القوانين اللبنانية، وفرض المادة 2 من أصول المحاكمات وعلى القضاء اللبناني أن يطبق ما تنص عليه هذه القوانين.
 
وإذا لم تطبق، سوف نناشد الأمم المتحدة ونقدم دعاوى على كل من كان السبب في تعذيبنا.
من يسكت عن الظلم هو ظالم. أين العدل والعدالة التي تمثلها يا ريس". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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