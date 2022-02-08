لبنان

وزير الاقتصاد استقبل سفيرة ايطاليا في لبنان

Lebanon 24
08-02-2022 | 09:09
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، حيث تم البحث في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتمّ التركيز على أهمية المحافظة على العلاقات التجارية التاريخية بين البلدين.

ثم استقبل الوزير سلام سفير الصين في لبنان تشيان مينجيان، حيث تم البحث في مجالات التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسفارة الصينية في لبنان. وتمّ التأكيد على مساندة الصين للبنان وتقديم الدعم والاستثمار في القطاعات الواعدة  في لبنان.
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