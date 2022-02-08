مسيرة نسائية في بعلبك طالبت بتأمين الخدمات للأحياء السكنية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك أن مسيرة نسائية انطلقت من أمام مركز "تجمع أبناء بعلبك"، وجابت أسواق المدينة، وصولا إلى ساحة السرايا.



ورفعت المشاركات لافتات مطلبية، والتقت رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، مطالبة بتأمين الخدمات للأحياء السكنية، لا سيما ما يتعلق بالمياه والكهرباء والنظافة، ثم انتقلت إلى أمام المحافظة.