إرتفاع ملحوظ لسعر طن الترابة... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليون وأربعماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية، بارتفاع مئة وثلاثين ألف ليرة للطن عن الأسبوع الماضي، على أن يعمل بهذا السعر من 9/2/2022 لغاية 15/2/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.

وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.