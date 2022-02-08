لبنان

إطلاق نار داخل مقهى... هذه تفاصيل ما جرى أثناء توقيف "الحنين"!

Lebanon 24
08-02-2022 | 09:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه أثناء قيام دورية من مخابرات الجيش في صور بتوقيف المطلوب ح.ع المعروف بـ"الحنين" في داخل احد المقاهي في منطقة دير قانون - راس العين جنوب مدينة صور، حصل اطلاق نار متبادل.
 
وتحدثت معلومات بأن ح.ع قد أصيب.
 
 
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الجيش

توقيف

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