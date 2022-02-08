إطلاق نار داخل مقهى... هذه تفاصيل ما جرى أثناء توقيف "الحنين"!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه أثناء قيام دورية من مخابرات الجيش في صور بتوقيف المطلوب ح.ع المعروف بـ"الحنين" في داخل احد المقاهي في منطقة دير قانون - راس العين جنوب مدينة صور، حصل اطلاق نار متبادل.

وتحدثت معلومات بأن ح.ع قد أصيب.