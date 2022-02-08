لبنان

وصول هوكشتاين الى بيروت

Lebanon 24
08-02-2022 | 09:32
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وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي المستشار الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين مع وفد، في زيارة الى لبنان يبحث خلالها مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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آموس هوكشتاين

ترسيم الحدود

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