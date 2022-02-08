وصول هوكشتاين الى بيروت

وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي المستشار الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين مع وفد، في زيارة الى لبنان يبحث خلالها مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.