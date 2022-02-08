مستشفى طرابلس الحكومي: 41 إصابة بالفيروس و21 حالة حرجة ووفاة واحدة

أصدر مستشفى طرابلس الحكومي التقرير اليومي عن المستجدات حول فيروس كورونا وجاء فيه:"عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 41عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 1مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1576عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفرعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 21حالات وفاة: 1".