لبنان

مستشفى طرابلس الحكومي: 41 إصابة بالفيروس و21 حالة حرجة ووفاة واحدة

Lebanon 24
08-02-2022 | 10:07
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 أصدر مستشفى طرابلس الحكومي التقرير اليومي عن المستجدات حول فيروس كورونا وجاء فيه:
 
"عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 41 
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1 
عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 1 
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1576 
عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر 
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 21 
حالات وفاة: 1".
المصدر: الوكالة الوطنية
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