رئيس بلدية بعلبك: فجعت بحفيدي يوم أمس فلا تستهتروا بالجائحة

نظمت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية وبلدية بعلبك، في القصر البلدي في بعلبك، "ماراثون فايزر" لجميع الفئات العمرية، ومن دون موعد مسبق، في مبنى البلدية، بإشراف مسؤول الهيئة الصحية في البقاع عباس معاوية، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ومنسق الحملة الدكتور محمد عبيد.وتمت الحملة وفق الشروط التالية: الجرعة الأولى 12 عاما وما فوق، لمن لم يتلق أي لقاح اخر، الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى قبل 21 يوما على الأقل، والجرعة الثالثة للذين تلقوا الجرعة الثانية قبل 5 أشهر على الأقل.بلوقوشكر بلوق وزارة الصحة والهيئة الصحية الإسلامية لـ"جهودهما المبذولة للحد من مخاطر هذا الوباء الذي ينتشر بشكل مضطرد وبزيادة يومية ملحوظة".وأشار إلى أن "نسبة الإقبال لتلقي اللقاح في بعلبك ما زالت منخفضة جدا، وأنا أريد أن أخبركم بأنني يوم أمس فجعت بحفيدي الذي قضى نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" رغم صغر سنة، ولم نجد له سريرا في المستشفى، وتواصلنا مع مستشفى في الجنوب ولكن وافته المنية قبل أن نتمكن من نقله، فهو لم يستطع المقاومة بسبب ضعف مناعته، لذا فإن ما يشاع بأن الفيروس لا يشكل خطرا على الأطفال هو كلام غير دقيق. لذا أنصح الجميع رأفة بأهلنا وأولادنا وكل من نحب، أن نبادر لأخذ اللقاح وهو مجاني في كل المراكز، ولا نستهتر بهذه الجائحة، حتى لا نفجع بعزيز على قلبنا".