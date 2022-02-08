لبنان

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد

Lebanon 24
08-02-2022 | 10:42
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد، الذي توفي بتاريخ 6/2/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
"- من مواليد: 12/ 08/ 1941- القرعون - البقاع الغربي.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 09/ 10/ 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14/ 9/ 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1991.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله /5/ أولاد.     
 
أُقيم المأتم بتاريخ 8/ 2/ 2022 الساعة 9.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية ثم وري الثرى في بلدة القرعون.
 
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