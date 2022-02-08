قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد بهيج أبو مراد، الذي توفي بتاريخ 6/2/2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:"- من مواليد: 12/ 08/ 1941- القرعون - البقاع الغربي.- تطوّع في الجيش بتاريخ 09/ 10/ 1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14/ 9/ 1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1991.- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش عدة مرات.- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.- متأهل وله /5/ أولاد.أُقيم المأتم بتاريخ 8/ 2/ 2022 الساعة 9.00 في كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية ثم وري الثرى في بلدة القرعون.