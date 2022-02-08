لبنان

صفير اتصل بالرئيس ميقاتي: المصارف جاهزة للمساعدة

Lebanon 24
08-02-2022 | 10:30
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بعد البلبلة التي رافقت ما اعتبر مسودة لخطة الحكومة الانقاذية، اتصل رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث اكد له ان الجمعية ما زالت بانتظار الخطة التي يتم العمل عليها، وبالتالي، لا يمكنها ابداء الرأي بما لم يعلن عنه بعد. 

وأكد صفير اهمية عمل الحكومة للحد من المسار الانحداري المستمر عبر اعادة الانتظام للعمل المؤسساتي ووضع مقاربة اقتصادية شاملة تحد من معاناة المواطنين ولا تأتي على حسابهم.

واشار الى ان المصارف التي خدمت لبنان في الداخل والخارج وساهمت بنهضته الاقتصادية لا تزال جاهزة للمساعدة في كل ما يخدم مصلحة لبنان.

ولفت صفير الى انه لمس من ميقاتي كل الحرص على وضع خطة مالية شاملة تنقذ لبنان من ازمته بالتعاون مع المعنيين وصندوق النقد الدولي وتحفظ بالدرجة الاولى حقوق المودعين وواقع القطاع المصرفي في لبنان ضمن الامكانات المتاحة.
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