لبنان

"الإقتصاد" تواصل جولاتها الرقابية في الشمال والبقاع.. المخالفون تحت المجهر

Lebanon 24
08-02-2022 | 11:27
A-
A+
Doc-P-916275-637799419273646136.png
Doc-P-916275-637799419273646136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابعت رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال لمى علم الدين جولاتها الرقابية على محلات المواد الغذائية والسوبرماركت في منطقة طرابلس لضبط الاسعار، برفقة مراقبين من المصلحة ومؤازرة امن الدولة، وتم تسطير محاضر ضبط  وتوجيه إنذارات خطية، ومصادرة كمية من البضاعة المنتهية الصلاحية.
 
وشملت الجولات الرقابية مختلف مناطق الشمال في عكار والضنية والبترون، وتم بنتيجتها تسطير محاضر ضبط بحق عدد من السوبرماركت بسبب ارتفاع الاسعار، وبحق أصحاب مولدات لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، وتم توجيه إنذارات لبعضها الآخر.
وفي راشيا، قام مفتشو مصلحة الاقتصاد في البقاع مصلحة حماية المستهلك ، بناء لتوجيهات محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وبالتنسيق مع قائمقامية راشيا ومكتب امن الدولة في راشيا وعناصر الشرطة في اتحادي بلديات جبل الشيخ وقلعة الاستقلال، بحملات تفتيش على مختلف المؤسسات والمحال التجارية في قضاء راشيا. 

واسفرت هذه الحملة عن تسطير العديد من محاضر الضبط بحق المخالفين واقفال عدد من المؤسسات بالشمع الاحمر بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي القاضي منيف بركات. 

واكد قائمقام راشيا نبيل المصري ان هذه الحملات ستستمر لردع المخالفين وحماية المواطنين.

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-02-08
13:52 | 2022-02-08
13:35 | 2022-02-08
13:29 | 2022-02-08
13:23 | 2022-02-08
13:12 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website