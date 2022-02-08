"الإقتصاد" تواصل جولاتها الرقابية في الشمال والبقاع.. المخالفون تحت المجهر



تابعت رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال لمى علم الدين جولاتها الرقابية على محلات المواد الغذائية والسوبرماركت في منطقة طرابلس لضبط الاسعار، برفقة مراقبين من المصلحة ومؤازرة امن الدولة، وتم تسطير محاضر ضبط وتوجيه إنذارات خطية، ومصادرة كمية من البضاعة المنتهية الصلاحية.

وشملت الجولات الرقابية مختلف مناطق الشمال في عكار والضنية والبترون، وتم بنتيجتها تسطير محاضر ضبط بحق عدد من السوبرماركت بسبب ارتفاع الاسعار، وبحق أصحاب مولدات لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، وتم توجيه إنذارات لبعضها الآخر.

وشملت الجولات الرقابية مختلف مناطق الشمال في عكار والضنية والبترون، وتم بنتيجتها تسطير محاضر ضبط بحق عدد من السوبرماركت بسبب ارتفاع الاسعار، وبحق أصحاب مولدات لمخالفتهم التسعيرة الرسمية، وتم توجيه إنذارات لبعضها الآخر.

وفي راشيا، قام مفتشو مصلحة الاقتصاد في البقاع مصلحة حماية المستهلك ، بناء لتوجيهات محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وبالتنسيق مع قائمقامية راشيا ومكتب امن الدولة في راشيا وعناصر الشرطة في اتحادي بلديات جبل الشيخ وقلعة الاستقلال، بحملات تفتيش على مختلف المؤسسات والمحال التجارية في قضاء راشيا.