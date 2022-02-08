خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!

أبلغ العديد من أصحاب المولدات المواطنين في مناطق مختلفة، بضرورة تبديل "الديجنتور" الخاص بهم من أجل زيادة قدرته الاستيعابيّة.



في الواقع، فإن الكثير من المواطنين يشتركون بالمولد بقدرة 5 أمبير، وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب المولّد أن يتقاضى رسماً مقطوعياً شهرياً يتحدّد بـ30 ألف ليرة فقط، بحسب تسعيرة وزارة الطاقة. أما المشتركين بقدرة 10 أمبير، فإنه يتوجب عليهم دفع رسم مقطوعي شهرياً يصل إلى 80 ألف ليرة. في الواقع، فإن الكثير من المواطنين يشتركون بالمولد بقدرة 5 أمبير، وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب المولّد أن يتقاضى رسماً مقطوعياً شهرياً يتحدّد بـ30 ألف ليرة فقط، بحسب تسعيرة وزارة الطاقة. أما المشتركين بقدرة 10 أمبير، فإنه يتوجب عليهم دفع رسم مقطوعي شهرياً يصل إلى 80 ألف ليرة.



فعلياً، فإنّ صاحب المولد يفضّل أن يتقاضى 80 ألف ليرة بدلاً من 30 ألفاً، ويمكنه تحقيق ذلك ببساطة من خلال جعل جميع المشتركين لديه يستفيدون من قدرة 10 أمبير المرتبطة بمقطوعية الـ80 ألف ليرة عوضاً عن قدرة الـ5 أمبير المرتبطة بمقطوعية الــ30 ألفاً.



وعليه، فقد طلب بعض أصحاب المولدات من المواطنين استبدال "الديجنتورات" الخاصة بهم لجعلها ذات قدرة 10 أمبير بدلاً من 5 أمبير.