لبنان

20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

Lebanon 24
08-02-2022 | 12:32
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 984607.
كما وسجل لبنان 20 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9750. 
 
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