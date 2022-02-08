لبنان

فاجعة في برجا.. "أبو عبدالله" يخسر حياته بعد سقوطه من مبنى! (صور)

Lebanon 24
08-02-2022 | 12:17
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توفّي المواطن "م. الحاج" إثر سقوطه، مساء اليوم، من على مبنى في بلدة برجا - إقليم الخروب.
 
ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشوف، فإنّ الحاج كان على سطح مبنى سكني في محلّة جب - الغبرا، وقد انزلقت رجله وفقد توازنه قبل أن يسقط أرضاً.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنيّة إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها. 
 
وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى العديد من أبناء بلدة برجا الفقيد المعروف بـ"أبو عبدالله"، معربين عن صدمتهم لوفاته خصوصاً أنه كان يعتبرُ من الشخصيات المعروفة في البلدة نظراً لعملِه كبائع للأدوات المنزلية.
 
 
 
 
 
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