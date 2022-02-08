12
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قائد الجيش جال على الفاعليات الدينية في مدينة طرابلس
Lebanon 24
08-02-2022
|
12:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال قائد الجيش العماد جوزاف عون على الفاعليات الدينية في مدينة طرابلس، حيث التقى في دار الإفتاء مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام بحضور عدد من العلماء والمشايخ، ثمّ التقى في أبرشية طرابلس المارونية راعي الأبرشية المطران يوسف سويف وعايده لمناسبة عيد مار مارون، بحضور ممثلين عن طائفتي الروم الملكيين الكاثوليك والروم الأرثوذكس. وفي الختام زار المجلس الإسلامي العلوي في جبل محسن حيث التقى القائم بأعمال رئاسة المجلس الشيخ محمد عصفور وعدداً من المشايخ.
وفي دار الإفتاء، نوّه الشيخ إمام بتضحيات المؤسسة العسكرية ودورها في حماية الأمن والاستقرار والتكامل بينها وبين المؤسسة الدينية في سبيل خدمة المجتمع ومواجهة هذه الظروف الصعبة.
من جهته، اعتبر العماد عون أنّ لدار الإفتاء دوراً تاريخياً واجتماعياً وسياسياً ووطنياً، ولا سيّما في المحطات المفصلية، مشدداً على رفض مقولة أن طرابلس حاضنة للإرهاب، وقال:"إذا غُرّر ببعض الشباب لأسباب اقتصادية، فهذا لا يعني أن طرابلس، هذه المدينة التاريخية ومدينة التعايش، هي إرهابية. أدعوكم كفاعليات دينية في المدينة، تحظون باحترام شعبكم وتقديره، إلى استكمال ما بدأتم به بتوعية شبابنا وأبنائنا من مخاطر الانزلاق إلى المخدرات والجريمة والإرهاب وغيرها، علماً أنّه لا يجوز أن يكون الفقر دافعاً لهذه الحالات الشاذة".
وفي دار المطرانية، حيّا المطران أبناء المؤسسة العسكرية الذين يواجهون الأزمة الاقتصادية بثبات، متحدِّين تداعياتها للاستمرار بمهامهم وخدمة وطنهم، فيما أكد قائد الجيش أن التضحية ليست فقط ببذل الدماء، فالعسكريون يضحّون يومياً في كل مهمةٍ يقومون بها، وقناعتهم راسخةٌ بأنّ إيمانهم بوطنهم وبزّتهم لا يتغيّر ولا يتبدّل.
أما الشيخ عصفور فقد شدّد على أنّ الجيش يحظى بإجماعٍ وطني من كل شرائح المجتمع لأنه الضامن للسلم الأهلي والاستقرار، فيما أكّد العماد عون ضرورة التكافل والتضامن من أجل اجتياز المرحلة الراهنة، الصعبة والدقيقة، بانتظار الخروج من هذه الأزمة.
تابع
الأكثر قراءة
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
00:42 | 2022-02-08
08/02/2022 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
02:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
03:11 | 2022-02-08
08/02/2022 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
07:46 | 2022-02-08
08/02/2022 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس عاصف ومثلج سيضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف المزيد عن المنخفض الجوي الجديد
Lebanon 24
طقس عاصف ومثلج سيضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف المزيد عن المنخفض الجوي الجديد
04:30 | 2022-02-08
08/02/2022 04:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:49 | 2022-02-08
نصر الله ردّ على الحملات التي تطال الحزب في مقابلته
17:41 | 2022-02-08
خطاب عالي السقف للبطريرك الراعي اليوم
17:33 | 2022-02-08
معالجة المطالب المتعلّقة بموظفي القطاع العام
17:20 | 2022-02-08
إرباك
17:00 | 2022-02-08
بناء حسابات
16:55 | 2022-02-08
مقدمات النشرات المسائية
فيديو
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
09/02/2022 01:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-02-08
09/02/2022 01:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
16:00 | 2022-02-07
09/02/2022 01:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact