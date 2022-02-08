فرعية تحديث قانون البلديات استكملت مناقشة بعض المواد

عقدت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات المنبثقة عن لحنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب شامل روكز، محمد خواجة، آلان عو،ن الوليد سكرية، بلال عبدالله ووهبي قاطيشا.كما حضر عن وزارة الداخلية الرائد حسان دياب، وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اندية سليمات وسابين حايك.وتابعت اللجنة درس قانون البلديات من خلال بحث اقتراحات القوانين الواردة الى اللجنة واجراء التعديلات اللازمة بالتعاون مع الممثلين عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. واستكملت اللجنة مناقشة المواد 59 ،60 ،61 ،62، 63 على أن يصار البت بها في جلسة لاحقة.