لبنان

قلبُ الشاب "جورجيو" خانه.. إبن الـ26 يودّع الحياة فجأة!

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:06
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غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، الشاب جورجيو معوّض، إبن بلدة المشرف - الشوف، وذلك بعدما توقف قلبه عن الخفقان.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجورجيو البالغ من العمر 26 عاماً، وقد نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة.
 
 

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