قلبُ الشاب "جورجيو" خانه.. إبن الـ26 يودّع الحياة فجأة!

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، الشاب جورجيو معوّض، إبن بلدة المشرف - الشوف، وذلك بعدما توقف قلبه عن الخفقان.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجورجيو البالغ من العمر 26 عاماً، وقد نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة.