لبنان

اقتراح قانون "حماية المال العام والمستهلك من الجرائم الواقعة على السلع المدعومة" على طاولة اللجنة الفرعية

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:12
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، جلسة اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب محمد الحجار اَلان عون وجهاد الصمد. 
 
كما حضر القاضي ايمن احمد ممثلا وزارة العدل ورئيس مصلحة الأمانة الرئيسية في الجمارك  فادي أبو غاريوس.
 
وناقشت اللجنة مسودة اقتراح قانون بعنوان "حماية المال العام والمستهلك من الجرائم الواقعة على السلع المدعومة" الذي سبق وأعده رئيس اللجنة. وتم التوافق على استكمال البحث في جلسة لاحقة.
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