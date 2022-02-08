جعجع أعلن ترشيح الياس اسطفان وجورج عقيص في زحلة

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مؤتمر صحافي من معراب، ترشيح المحامي الياس اسطفان عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلة، كما أعاد ترشيح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عن المقعد الكاثوليكي في الدائرة نفسها.

وفي كلمة له، قال جعجع: "انتخابات العام 2022 ليست

فرصتنا للحصول على نائب بالزائد بل هي فرصتنا لاسترجاع لبنان الذي ينقصنا لبنان الذي اشتقنا له لبنان البحبوحة ولقمة العيش الكريمة، لبنان العزة والكرامة لبنان مستشفى الشرق وجامعته لبنان مقصد السياح وموضع ثقة المستثمرين".