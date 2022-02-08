لبنان

قائد الجيش استقبل نائب وزير الدفاع الألماني

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:29
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب وزير الدفاع الألماني السيد  Thomas HITSHLER على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين الجيشين اللبناني والألماني.
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الجيش

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