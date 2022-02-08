قائد الجيش استقبل نائب وزير الدفاع الألماني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب وزير الدفاع الألماني السيد Thomas HITSHLER على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين الجيشين اللبناني والألماني.

