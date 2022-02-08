لبنان

تحرّك لمجموعات الدفاع عن حقوق العسكريين يوم الخميس في محيط قصر بعبدا

Lebanon 24
08-02-2022 | 13:35
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عقد لقاء تشاوري ضم ممثلين عن غالبية المجموعات الناشطة في سبيل الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين عبر تطبيق "زووم"، واشار بيان عقب اللقاء، الى انه "بعد الاطلاع على نتائج اللقاءات مع المسؤولين تم التوافق على تبني توصية بتنفيذ تحرك مركزي كبير في محيط القصر الجمهوري نهار الخميس في 10 شباط التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بالإضافة الى التوصية بتنفيذ تحركات في المناطق بالتزامن مع التحرك المركزي، تحدد أماكن اقامتها بعد التشاور مع المجموعات في المناطق على همتها ووفقا لإمكاناتها".

واوضح البيان ان "الهدف من هذه التحركات الحؤول دون إقرار مشروع موازنة لا يؤمن العدالة والمساواة، ولا يرتكز على ان تكون المساعدة الاجتماعية على المعاش التقاعدي كاملا وليس على اساس الراتب ولا تقل عن مليوني ليرة وبالتساوي مع المثيل، ووجوب تأمين الاعتمادات الفورية للاستشفاء والادوية والمدارس وتحرير التعويضات التقاعدية وعدم وضع سقوف على المعاشات التقاعدية".

ودعا اللقاء "كل الهيئات واللجان والمجموعات في المناطق، الناشطة في سبيل حقوق العسكريين المتقاعدين، الى المشاركة في التحركات دفاعا عن حقوق كل العسكريين المتقاعدين".

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