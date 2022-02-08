حملة مداهمات للجيش في الهرمل.. هذا ما يجري هناك

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه "على أثر اشكال عائلي بين شبان من آل. ح وشبان من آل.ع، تطور الى اطلاق نار وقذائف في محلة المخاضة في منطقة العاصي، نفذ الجيش بالتعاون مع مديرية المخابرات حملة مداهمات لمنازل مطلقي النار في محلة المعالي في مدينة الهرمل، حيث تم توقيف 6 اشخاص نقلوا الى احدى المراكز العسكرية للتحقيق باشراف القضاء المختص".