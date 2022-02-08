رئيس الجامعة اللبنانية: دعم الأساتذة أساس لاستمرارية الجامعة

قال رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران عبر قناة الـ"MTV" إنه "أنهى ملف المتدربين في الجامعة وأرسله إلى وزير التربية عباس الحلبي"، وأضاف: "الأخير قام باللازم وأرسل ملف المتدربين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وأردف: "كذلك، أرسلت ملف العمداء إلى الحلبي وهو تكفل بإنهائه وتقديمه إلى مجلس الوزراء".وأكد بدران أن "دعم الأساتذة أساس لاستمرارية الجامعة"، وقال: "مستمرون بتقديم كل ما يمكن لهم وللطلاب ولموظّفي الجامعة".