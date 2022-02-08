12
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بنود مهمة.. هذا ما ناقشته لجنة الصحة النيابية في اجتماع اليوم
Lebanon 24
08-02-2022
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عرضنا خلال إجتماع لجنة الصحة النيابية للواقع الدوائي بحضور نقباء الأطباء والصيادلة ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية حيث تركز البحث على الاقتراحات والحلول الممكنة، ومنها:
1- زيادة ميزانية وزارة الصحة الدوائية للعام 2022 بـ 500 مليار ل.ل. يستفيد منها نحو 200 الف مواطن شهريا بحوالى 500 الف ل.ل. مخصصة للأدوية.
2- تفعيل إقتراح نقيب الأطباء بإعتماد سجلات صحية تضمن وصول الأدوية المستعصية مباشرة للمريض ضمن خطة لترشيد الدعم.
3- تفعيل التفتيش الصيدلاني بالتنسيق مع وزارة الصحة والاسراع باطلاق البطاقة الدوائية.
40 ضرورة اسراع وزارة الصحة العامة بارسال لوائح لأصناف وأسعار المستلزمات الطبية الى المستشفيات بصورة دورية لمزيد من الشفافية في التسعير وتحديد المدعوم منها".
تابع
الأكثر قراءة
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
00:42 | 2022-02-08
08/02/2022 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
02:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
03:11 | 2022-02-08
08/02/2022 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
07:46 | 2022-02-08
08/02/2022 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس عاصف ومثلج سيضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف المزيد عن المنخفض الجوي الجديد
Lebanon 24
طقس عاصف ومثلج سيضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف المزيد عن المنخفض الجوي الجديد
04:30 | 2022-02-08
08/02/2022 04:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:49 | 2022-02-08
نصر الله ردّ على الحملات التي تطال الحزب في مقابلته
17:41 | 2022-02-08
خطاب عالي السقف للبطريرك الراعي اليوم
17:33 | 2022-02-08
معالجة المطالب المتعلّقة بموظفي القطاع العام
17:20 | 2022-02-08
إرباك
17:00 | 2022-02-08
بناء حسابات
16:55 | 2022-02-08
مقدمات النشرات المسائية
فيديو
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
09/02/2022 01:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-02-08
09/02/2022 01:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
16:00 | 2022-02-07
09/02/2022 01:02:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact