لبنان

بنود مهمة.. هذا ما ناقشته لجنة الصحة النيابية في اجتماع اليوم

Lebanon 24
08-02-2022 | 16:39
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غرد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عرضنا خلال إجتماع لجنة الصحة النيابية للواقع الدوائي بحضور نقباء الأطباء والصيادلة ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية حيث تركز البحث على الاقتراحات والحلول الممكنة، ومنها: 
1- زيادة ميزانية وزارة الصحة الدوائية للعام 2022 بـ 500 مليار ل.ل. يستفيد منها نحو 200 الف مواطن شهريا بحوالى 500 الف ل.ل. مخصصة للأدوية.
2- تفعيل إقتراح نقيب الأطباء بإعتماد سجلات صحية تضمن وصول الأدوية المستعصية مباشرة للمريض ضمن خطة لترشيد الدعم.
3- تفعيل التفتيش الصيدلاني بالتنسيق مع وزارة الصحة والاسراع باطلاق البطاقة الدوائية.
40 ضرورة اسراع وزارة الصحة العامة بارسال لوائح لأصناف وأسعار المستلزمات الطبية الى المستشفيات بصورة دورية لمزيد من الشفافية في التسعير وتحديد المدعوم منها".
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