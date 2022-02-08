مقدمات النشرات المسائية

يزدحم المشهد الداخلي بجملة من الملفات والتطورات البارزة، ما يجعل الأسبوع الحالي شبه حاسم, ودقيقا" على أكثر من صعيد سياسي ونفطي واقتصادي ومالي وترسم نتائجه معالم المرحلة المقبلة حتى موعد الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل, والذي بدأ يشهد سخونة بارزة مع اعلان التحالفات والترشيحات.في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء بجدول من 76 مادة اقر معظمها ولم يوافق على المادة 16المتعلقة بتعديل صلاحيات المدعي العام التمييزي علما" ان فريق تكتل لبنان القوي كان يسعى لإقرارها من اجل تحقيق مفاعيل التعديل فأخفق في تحقيق الهدف في حين أن جلسة الخميس في قصر بعبدا ستخصص لاقرار مشروع قانون الموازنة تمهيدا لاحالتها الى البرلمان حيث تنطلق مناقشتها في شكل معمق...في الغضون المبعوث الأميركي السفير آموس هوكستين وصل ظهر اليوم الى بيروت لاستئناف وساطته معبدا" مبدئيا" الطريق أمام عودة الفريقين اللبناني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.وسيجول آموس على المسؤولين اللبنانيين ويلتقي رئيس الجمهورية العماد عون غدا" كما يقصد رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وكذلك سيلتقي مستشار رئيس الجمهورية النائب الياس بو صعب.وتعليقا على الضجة التي أحدثتها الرسالة التي ارسلها لبنان الى مجلس الامن ردا على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية التابعة للبنان، ذكرت أوساط مطلعة انها أتت في اطار الردود بين لبنان وتل أبيب لا اكثر ولا اقل.اما المحطة البارزة غدا فهي الاحتفالية بعيد شفيع الطائفة المارونية مع اصرار واضح للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي على ترؤس الذبيحة الالهية في عيد مار مارون، التي تقام سنويا في الجميزة، ويحضر فيها الرؤساء الثلاثة مثلما درج التقليد السنوي في مجمل الاعوام على أن يرأس قداس العيد رئيس أساقفة بيروت للموارنة في مقدمة لفيف الكهنة على المذبح.ويبدو أن لدى البطريرك الراعي كلاما عالي السقف الوطني-السياسي يريد ايصاله مباشرة في مرحلة مصيرية عشية الإنتخابات النيابية والاستحقاقات ككل.أما استحقاقات الخارج والمؤثرة في المنطقة ولبنان وأبرزها مفاوضات فيينا حيال الملف النووي الايراني العالمي فهي على تقدم نحو اتفاق.تحت سقف المراوحة ينضبط المشهد الداخلي رغم كثرة العناوين الحاضرة في السياسة والإقتصاد وغيرهما.في اليوميات اللبنانية جلسة عادية لمجلس الوزراء كان حصادها إقرار مجموعة من البنود الحياتية والخدماتية مقابل إسقاط أخرى على غرار الاقتراح المتعلق بتعديل صلاحيات المدعي العام التمييزي لمصلحة وزير العدل.خلال الجلسة لم يتجاوب رئيس الحكومة مع بعض الوزراء الذين طلبوا زيادة الإعتمادات لوزاراتهم لأن أي زيادة سترتب عجزا إضافيا في الموازنة.ومن المعلوم أن الموازنة على موعد مع جلسة يفترض أن تكون الأخيرة على نيتها الخميس في قصر بعبدا.وحتى ذلك الموعد يتواصل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة ليكون جاهزا بأرقامه الجديدة بعد غد.فهل تمر الموازنة الخميس؟ أم تتأثر برياح السجالات التي هبت على خط الحكومة - المصارف خلال الساعات القليلة الماضية من باب خطة التعافي الإقتصادي؟.ومن باب ملاحقة الجشع الذي يستهدف المواطن تابع المدير العام للإقتصاد محمد أبو حيدر حملة تفحص إلتزام السوبرماركت بخفض اسعار السلع بنفس نسبة هبوط الدولار مقابل الليرة.هذه الحملة حطت رحالها اليوم في الجنوب انطلاقا من صيدا وتخللها إقفال محلات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.وبما لم يخالف التوقعات هبط الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين اليوم في بيروت فما هي المقترحات التي يحملها في جعبته بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة؟ وهل سينجح في ختام جولته الحالية التي كانت قد بدأت في تل أبيب بتحقيق استئناف المفاوضات غير المباشرة ودائما تحت سقف حفظ الثروة اللبنانية التي لا تنازل عن أي جزء منها؟!.قبل ان يجف حبر اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المختلف حوله، كتب ثلاثة مقاومين من حركة فتح بالدم ان خيار الشعب الفلسطيني الذي لا خلاف عليه – هو المقاومة، مؤكدين للمنغمسين بالتطبيع مع الاحتلال ان الصهاينة قتلة لكامل المشروع الفلسطيني ولا حصانة لاي من الفصائل ولا الاحزاب..ثلاثة شبان من كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح غدرت بهم مجموعة خاصة صهيونية في نابلس بالضفة الغربية، فارتقوا شهداء، وارتفعت المواقف من كل فصائل المقاومة بأن القصاص آت وان هذا العدو لا امان له..في لبنان نقاش حكومي في قضايا الامن الاجتماعي والاقتصادي، وارتقاب لجلسة الحكومة الخميس حيث من المفترض ان يتم ترسيم الخطوط الاخيرة للموازنة..وعلى خطوط النفط اللبناني في المياه البحرية يحضر المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت قادما من تل ابيب، ليجول على المسؤولين اللبنانيين باحثا بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.والى ان تحل المصلحة الوطنية كاولوية في معالجة كل الملفات ، فان خشية اللبنانيين لا تزال من تقلبات الامزجة والمصالح، ومن الاملاءات التي تتحكم بالبعض.اما الثابت من المواقف والاهداف فمع الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في حوار تلفزيوني مع قناة العالم الاخبارية في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران عند الثامنة مساء، وتنقله قناة المنار ..فصل مجلس الوزراء خط الكهرباء الحامي عن سلك الموازنة البارد وعزل بند السلفة المكهرب إلى ما بعدإقرار الموازنة وتأمين ممر آمن لوصولها إلى مجلس النواب وبحسب المعلومات فإن الوزير وليد فياض سيستولد طاقة باستعارة خمسة آلاف مليار ليرة كحل يجري تجزئته "وعلى القطعة" وفي حديث إلى الجديد قال فياض إن لديه خطة متكاملة للكهرباء تؤمن زيادة التغذية لاحقا إلى عشر ساعات يوميا، ويصبح لدينا بعد عامين ونصف معامل كهربائية متحدثا ضمن الخطة عن شروط تتعلق بزيادة التعرفة وتحسين الجباية ووقف الهدر، وهذا يتطلب اتحادا سياسيا ومجتمعيا وإلى أن يشرح وزير الطاقة خطته أمام مجلس الأعيان في جلسات تحضير أرواح التيار الكهربائي فإن الأنظار تتجه إلى اللقاءات المرتقبة غدا مع آموس هوكشتاين، الأميركي الهوية والإسرائيلي الهوى هوكشتاين عاد على متن استئناف مفاوضات الترسيم قادما من تل أبيب.وانطلاقا من اتفاق إطار مجهول باقي الهوية واتفاق الإطار هذا منح الوسيط الأميركي صك ملكية التفاوض من دون أن يضع ولو رسما تشبيهيا لحق لبنان، وظل بلا محاضر تفاوض وبحسب محمد عبيد القيادي السابق في حركة أمل فإن أي اتفاق يجري توقيعه سيكون بين طرفين ونحن طرف واحد، إذ إننا في عداء مع حكومة إسرائيل الطرف الثاني والأخطر أن الإطار يشير إلى الخط الأزرق كحدود برية ويتجاهل الحدود المعترف بها دوليا وفقا لاتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وفلسطين عام تسعة وأربعين وعلى اتفاق غامض وغير مفهوم، فإن هوكشتاين عاد ليكمل مفاوضات التنازل من حيث بدأت بصفقة تحت طاولات الرئاسات الثلاث، خوفا من سيف العقوبات أو طلبا للمغفرة غدا سيستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون هوكشتاين وبشفاعة مار مارون يتضرع اللبنانيون ليفك أسر المرسوم 6433 ويلوح به أمامه.ولكن لا المرسوم نال التوقيع ولا الترسيم البحري سلك بما يشتهي لبنان فهل سيجرؤ أحد الرؤساء الثلاثة على ذكر حق لبنان بالخط 29؟ أم إن الارتهان للإرادة الخارجية خوفا من العقوبات سيضع المصلحة الشخصية فوق اعتبار المصالح الوطنية؟ وبشفاعة قديس الموارنة أيضا فإن القاضية غادة عون تستعد بعد العطلة الرسمية إلى جولة جديدة مع حاكم مصرف لبنان ووفق مصادر مقربة إلى قاضية جبل لبنان، فإن جلسة الخميس قد يتم تأجيلها لأن عون تستعد لإحضار رياض سلامة "بالقوة" ما لم يمثل أمام القضاء وعنصر القوة سوف يستلزم استعدادات أمنية تدفع باتجاه إرجاء جلسة هذا الأسبوع وبذلك تكون المدعية العامة الاستئنافية قد التزمت مهلة الأسبوع التي وضعها الرئيس ميشال عون لسلامة.. وإن كانت هذه المهلة قد اختصت بالتدقيق الجنائي.لسان الحال هذه الأيام يختصر بعنوانين: الانتخابات النيابية والوضع المعيشي.في الانتخابات النيابية، استغراب واستهجان. فيوما بعد يوم، تسقط العناوين البراقة، ويذوب ثلج الأقوال ليظهر مرج التحالفات الهجينة من جهة، أو ذات الأهداف المكشوفة من جهة أخرى. أما الجوهر، عند أحزاب تعرف عن نفسها بنفسها، وبتصريحات زعمائها وممارساتهم في الماضي والحاضر، فلا يتجاوز سقف قاعدة “قوم لإقعد محلك”، في غياب المشاريع الجدية التي تحاكي الأزمات الراهنة، وتقدم التصورات الواضحة لحل المشكلات التي يواجهها الوطن والشعب.أما في الوضع المعيشي، فحدث ولا حرج، في ضوء التناقض المستمر بين وعود المسؤولين بعدم إرهاق كالمواطنين بالضرائب والرسوم من جهة، والواقع المر من جهة أخرى، حيث عكس درس مشروع قانون الموازنة في مجلس الوزراء حتى الآن صورة غير مشجعة… على أمل وضع النقاط على الحروف في جلسة بعبدا الخميس، ثم في الهيئة العامة مرورا بلجنة المال.واليوم، حض تكتل لبنان القوي الحكومة على إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة، مع الإشارة الى أنها لا ترتقي الى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية. وحمل التكتل الحكومة مسؤولية إقرار خطة واضحة ومتكاملة للتعافي المالي ومكاشفة اللبنانيين بالحقيقة مهما كانت مرة. وإذ شدد التكتل على أنه لن يقبل بأن يكون اللبناني هو الحلقة الأضعف، اكد ان المطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثم توزيعها بشكل عادل، مع التأكيد في الوقت عينه على إنقاذ ودائع صغار المودعين. وأشار التكتل في سياق متصل الى أنه لا يزال ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدم بلا مزيد من التلكؤ، على تسليم الداتا التي تطلبها شركة التدقيق كي تباشر عملها المنتظر.وعلى خط آخر، أكد التكتل ضرورة التوصل الى حل عادل ومستدام للحدود البحرية، مذكرا بأن القاعدة تفترض الإفادة من الحقوق والثروات عبر استخراجها وتوظيفها وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجا قميتها الإستثمارية الفعلية.آموس هوكشتاين في بيروت لزيارة تستمر يومين. الزائر الأميركي الآتي من زيارة لتل أبيب يحمل على ما يبدو عرضا في ما خص ترسيم الحدود البحرية. وهو بدا متفائلا في لقاء خاص شاركت فيه ال "ام تي في" معلنا أنه يأتي بأخبار إيجابية من إسرائيل. لكن اللافت في المقابل أن ترسيم الحدود تحول مادة لبنانية بامتياز، أي مادة خلافية بين أركان الدولة. فبين الخط 23 والخط 29 ضيع المسؤولون اللبنانيون العالم. علما أن كل المعلومات المتوافرة أن من طرح الخط 29 لم يطرحه ليتمسك به، بل طرحه كبداية للتفاوض ونقطة انطلاق لها. لكن شيئا فشيئا تحولت البداية ونقطة الإنطلاق شعارا يرفع. فهل بالشعارات ينال لبنان حقوقه؟ وهل القصد من المفاوضات هو رفع السقف إعلاميا، أم البدء باستخراج الغاز في أسرع وقت ممكن؟ علما أننا إذا بدأنا اليوم التنقيب، فإن عملية الإستخراج تستلزم خمس سنوات. فلمصلحة من هدر الوقت وإضاعة الفرصة تلو الأخرى؟ وهل يملك لبنان المتعثر إقتصاديا ترف هدر الوقت بعد؟اضافة الى زيارة هوكستاين، فان لبنان الرسمي والشعبي منشغل بانتظارين آخرين. الاول: جلسة مجلس الوزراء الخميس، والتي يتوقع منها مبدئيا اقرار الموازنة، الا اذا برزت عقبات في اللحظة الاخيرة. وهو امر غير مستبعد، مع تردد معلومات تؤكد ان رئيس الجمهورية وضع سلسلة ملاحظات على مشروع الموازنة، كما ان وزراء آخرين بدأوا يرددون انهم غير مستعدين للسير بهكذا موازنة غير شعبية، وخصوصا ان طريقها لن تكون سالكة في مجلس النواب. انتظار آخر للبنانيين يتجسد في عظة البطريرك الراعي غدا امام الرؤساء الثلاثة. وبعكس ما تردد فان كلمة الراعي لن تكون مباشرة وتوجه انتقادات الى المسؤولين الجالسين في الصفوف الامامية، بل ستكون على مستوى المناسبة ، اي تطرح عناوين كبرى واشكاليات وطنية وحلولا استراتيجية للواقع اللبناني. كل هذا يحصل فيما اركان المنظومة يواصلون سعيهم لتأجيل الانتخابات او ترحيلها., لذلك ايها اللبنانيون كونوا مستعدين، امنعوا تفخيخ الاستحقاق، وعند وصولكم امام صندوقة الاقتراع اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.غدا عيد مار مارون ، ليس هذا الخبر ... الخبر هو أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو الذي سيترأس القداس في كنيسة مارمارون في بيروت وليس رئيس أساقفة بيروت ... فما هي الرسالة التي سيوجهها إلى الرؤساء ؟ وما هو مضمون العظة التي سيلقيها ؟ هي المرة الأولى التي يكون قداس مار مارون في بيروت برئاسة البطريرك .بالإنتقال إلى الملفات الداهمة، بدأ "الجد" في التفاوض مع صندوق النقد الدولي ، وضاق هامش المناورة ، فالمفاوضات تأتي في توقيت سيء للمسؤولين، حيث المطلوب منهم إجراء إصلاحات ، وهذه الإصلاحات ستكون موجعة ، فكيف سيتحملونها تجاه الرأي العام الذي يتخذ في 15 أيار صفة "ناخب" ، وهم يخافون من غضبه لأنهم يحتاجون إلى صوته، فكيف سيوفقون بين الإصلاحات الموجعة وإرضاء الناخبين؟ثم هناك الموازنة التي سحبت منها البنود المتفجرة ، كالكهرباء، لكن هذا التحايل لا يعني أن العجز سينخفض بل سيتجزأ .في ملف الأدوية والمواد الغذائية، المعاناة واحدة: أدوية مفقودة، وإذا توافرت فبأسعار متفاوتة بين صيدلية وأخرى ، والمراقبة شبه معدومة والمحاسبة أيضا ... وما ينطبق على الصيدليات ينطبق على السوبرماركت ، جولات المدير العام للإقتصاد تكشف الكثير : يستمر التلاعب بالأسعار من دون خفضها بما يتلاءم مع انخفاض الدولار ثلاث عشرة ألف ليرة ، واللعبة باتت مكشوفة : هم يرمونها على المستوردين ، والمستوردون يتهمون السوبرماركت بعدم التخفيض . هذه اللعبة المدروسة يدفع ثمنها المواطن الذي لا حول له ولا قوة .دوليا ، مؤشرات إلى تقدم في الجولة الثامنة في مفاوضات فيينا النووية .البداية من الجزء الثاني عن كيفية الإنقلاب على الطائف عبر دخول الميليشيات إلى الدولة .