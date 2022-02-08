لبنان

معالجة المطالب المتعلّقة بموظفي القطاع العام

Lebanon 24
08-02-2022 | 17:33
A-
A+
Doc-P-916407-637799638526824680.jpg
Doc-P-916407-637799638526824680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجري معالجة المطالب المتعلقة بموظفي القطاع العام، بصرف النظر عن المسميات على خلفية رقابة صندوق النقد، ومطالبته بترشيق هذا القطاع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": المطروح اليوم هو تحسين الايرادات وتقليص النفقات في المدى المتوسط والتخمة في القطاع العام يمكن معالجتها بتقديم حوافز
lebanon 24
09/02/2022 10:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة لـ"لبنان24": الخبراء الاقتصاديون يقولون إن لبنان بحاجة إلى السيولة ويفترض بالحكومة التركيز على خفض العجز الأولي وبالتالي خفض تكاليف قطاع الطاقة وإعادة هيكلة القطاع العام
lebanon 24
09/02/2022 10:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
موارنة الأطراف في لبنان... مغيّبون أم غائبون؟
lebanon 24
09/02/2022 10:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
09/02/2022 10:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24

القطاع العام

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-02-09
02:49 | 2022-02-09
02:45 | 2022-02-09
02:41 | 2022-02-09
02:32 | 2022-02-09
02:30 | 2022-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website