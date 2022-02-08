خطاب عالي السقف للبطريرك الراعي اليوم

في محطّة عيد مار مارون تتوضّح رسائل كثيرة مع العظة التي يلقيها البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي أمام الرؤساء الثلاثة.

خطاب عالي السقف للراعي اليوم

ويتوقّع ان يضمن البطريرك الراعي مواقف عالية السقف وعناوين وطنية، ويخاطب فيها الرؤساء الثلاثة المرتقب مشاركتهم بالقداس. اما لماذا يريد البطريرك رفع مستوى خطابه الى مستوى غير مسبوق في لغة التخاطب مع المسؤولين،ولاسيما مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل تحديدا، فيما لن يوفر الاطراف السياسيين المشاركين بالسلطة ايضا؟وتكشف مصادر متابعة للقاءات ومشاورات البطريرك الراعي النقاب عبر "اللواء" عن تراكم المواقف والممارسات التي أدّت الى وصول الامور إلى الدرك الاسفل، الذي يعيشه اللبنانيون حاليا"، كما تقول.وتستذكر مراحل تعطيل الدولة والحكومات طوال السنوات الماضية،تحت ذرائع ومسميات غير مقنعة، وكانت كلها تحقيقا لمصالح شخصية صرفة على حساب البلد، او لمصالح خارجية كما ظهر ذلك تباعا.