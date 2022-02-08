نصر الله ردّ على الحملات التي تطال الحزب في مقابلته

وصفت مصادر سياسية اطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله التلفزيونية بأنها "تهدف قبل كل شيء، إلى الرد على الحملات التي تتّهم الحزب، بممارسة الهيمنة والسياسة الايرانية على لبنان، في اطار مشروع السيطرة الإيراني على المنطقة العربية، ومحاولته دون جدوى اظهار استقلالية الحزب بممارسة دوره وسياساته انطلاقا من المصلحة اللبنانية".واشارت عبر "اللواء" إلى انه "برغم كل ما قاله نصرالله باستقلالية الحزب، الا انه تناسى عمدا مقولته الشهيرة، بان تمويله وسلاحه وغذاءه يأتي من ايران بالكامل، وانه جندي في ولاية الفقيه، وما الى هنالك من تاكيدات صدرت عن لسانه مرارا، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بتبعية الحزب للنظام الايراني، بينما لم يصدر عنه او عن الحزب، اية مواقف ترفض مقولات قادة بارزين بالحرس الثوري الايراني، يتباهون فيها علانية، بأن اربع عواصم دول عربية ومن بينها بيروت، اصبحت تحت سيطرة إيران بالمنطقة".وأشارت المصادر الى ان "اطلالة نصر الله في هذا الظرف بالذات، تأتي لشدّ عصب جمهوره، في غمرة، تواتر الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة، والتحالفات المرتقبة، وتزايد المطالبة بالتغيير وتوجهات المواطنين للانضمام إلى مرشحين غير حزبيين أو تقليديين، بعد الفشل الذريع بالآداء السياسي وادارة السلطة لهؤلاء الذين تسلموا السلطة ويديرونها حاليا".وقالت ان "محاولة نصر الله نفي تدخل السفارة الايرانية في الشؤون الداخلية او الانتخابات النيابية اوغيرها، انما هي محاولة غير موفقه على الاطلاق، لتبرير الاتهامات ضد النشطاء ومرشحي المجتمع المدني الذين يرفضون سياسات الحزب الايرانية بلبنان"، ووصفهم بأنهم من اتباع السفارات الاجنبيه في لبنان، ولتهشيم صورتهم امام اللبنانيين مع التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة".