قالت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن "الموازنة ستشق طريقها بالتي هي أحسن في مجلس الوزراء هذا الخميس وتحال إلى مجلس النواب، بعدما أنجزت أبوابها في الجلسات المتتالية في السراي، وأوضحت أن أية تعديلات على المشروع متوقعة".

وأشارت إلى أن "لا خلافات على الموازنة على أن يجهز "الفينيساج" بشأنها قبيل الخميس، ومعلوم أن فتح المجال أمام جلسات خاصة للحكومة لعدد من الملفات تسمح بنقاشات منفصلة عن بنود الجدول".

وأفادت ان "رئيس الجمهورية سيقدم ملاحظاته على المشروع في الجلسة على الرغم من أنه شدد على عدم تحميل المواطنين أية أعباء". ودعت إلى ترقّب مسار الجلسة، وعلم أن هناك نقاطا تستدعي قراءة نهائية لها .

(اللواء)