لبنان

مواقف مدويّة للبطريرك الراعي اليوم

Lebanon 24
08-02-2022 | 18:36
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أكدت مصادر كنسية لـ"السياسة" الكويتية أن "كلمة البطريرك ستكون مدوية، وعلى مرأى ومسمع كبار المسؤولين، بحيث أن سيضع النقاط على الحروف، ويحدد مكامن الخلل وأسباب الانهيار والمسؤولي عنه، والأهم من كل ذلك، أنه سبطلق تحذيراً شديد اللهجة من مغبة أي توجه لتأجيل الانتخابات النيابية أو إلغائها، في ظل ما يدور في الكواليس من اتجاه يصب في هذا الإطار. كما أن البطريرك سيكون حاسماً في رفض أي تمييع لقضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وسيشدد على الحقيقة مهما كان الثمن، وأن لا خيمة فوق رأس أحد مهما علا شأنه.
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسىة الكويتية
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