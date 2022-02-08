ترقب لعظة الراعي في قداس عيد مار مارون وتحرك فاتيكاني استكمالا لزيارة غالاغير

تتركز الأنظار الداخلية على مناسبة عيد القديس مارون المصادفة اليوم ترقباً لمواقف ودلالات عدة سترصدها الأوساط المراقبة في ظل الظروف المعقدة التي تجتازها البلاد المتجهة بغموض تصاعدي نحو استحقاق الانتخابات النيابية والرئاسية.لذلك وفي ظل تصاعد المخاوف والتحذيرات من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، ستتجه الأنظار اليوم الى العظة التي سيلقيها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة مار مارون- الجميزة حيث سيرأس القداس الاحتفالي في حضور الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي. علما ان العظات الأخيرة للراعي لامست تصعيداً لافتاً في انتقاداته لأركان السلطة حيال مختلف الملفات الساخنة ولم يوفر منها رئيس الجمهورية في عظة الاحد الأخيرة على خلفية التدخل السياسي في القضاء.وفي اطار استكمال الفاتيكان تحركه لمساعدة لبنان، ذكرت «الديار» ان وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غالاغير الذي زار بيروت مؤخرا، وبمسعى للبناء على نتائج الزيارة، طلب الاجتماع بعدد من السفراء العرب والاجانب في الفاتيكان لتبيان ما يمكن القيام به لدعم لبنان ماليا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيًا وترسيخ الاستقرار الامني.