16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"التيار" حسم تفاهمه مع "الحزب"وبري داعم.. تفاهم القوات -الاشتراكي لم يتبلور بعد
Lebanon 24
08-02-2022
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": قبل ثلاثة أشهر من موعد فتح صناديق الاقتراع، حسم طرفا مار مخايل قرارهما بالتحالف الانتخابي في كلّ الدوائر المشتركة، بعدما أنهى «حزب الله» وفق المعلومات، تفاهمه مع حركة «أمل»، فيما يفترض أن تكون الخطوة الثالثة في جدول أعمال "الحزب" الانتخابي، معالجة وضع بقية الحلفاء بعد دراسة الأرقام، والعمل على توحيد الجهود والحواصل، حيث بالإمكان القيام بذلك.تضيف المعلومات أنّ "الحزب" نجح في تذليل العقبات التي كانت بين "التيار" و"أمل"، وقد أبلغ رئيس المجلس نبيه بري بالاتفاق بين "التيار" و"الحزب"، وهو لم يتردد في "مباركة" الاتفاق والاعراب عن رغبته في توسيع اطاره ليشمل "أمل"، شرط ترك الخصوصية له في كلّ من دائرة البقاع الأوسط لتأمين مقعد ايلي الفرزلي، ودائرة صيدا - جزين لتأمين مقعد ابراهيم عازار، وطبعاً مقعد ميشال موسى.بالمبدأ، ماكينة "الحزب" باتت جاهزة، ويفترض أن تبدأ دراسة الأرقام التي ستساعد على تحديد المقاعد الحليفة التي سيتولى "الحزب" مدّها بالأصوات الفائضة عنه. وفق المعلومات، سيكون للثنائي الشيعي مرشح في كسروان وسيكون على لائحة "التيار" لضمان نجاحه. وبالطبع ستجرّ هذه الخطوة سلسلة تفاهمات يريدها باسيل، اذ يضع عينه مثلاً على المقعد الكاثوليكي في بعلبك - الهرمل، ومقعد الأقليات في بيروت الثانية... وغيرها من المقاعد "الفلتانة" التي تعتبر بمثابة هدايا لا تكلّف مجهوداً.
وكتبت ميسم رزق في " الاخبار": أكثر من لقاء عُقِد بينَ "الاشتراكيين" و"القواتيين" من أجل التنسيق، غيرَ أن الأمور لم تُحسم في أي دائرة من تلك التي تجمع بينهما، بسبب تباعد وجهات النظر، إضافة إلى ترتيبات انتخابية من أطراف أخرى تؤثر أو تنعكس على الدوائر.هذا جو يؤكّده الاشتراكيون ولا ينفيه القواتيون. وفي حين تتصرّف معراب من منطلق أن أوراقها هي الأقوى، تتأرجح المختارة بينَ حاجتها لجعجع، وبينَ إدراكها حاجته لها والتعامل معه على هذا الأساس، أي أن «يكون تحالفاً انتخابياً ظرفياً، والسلام عليكم».هكذا تسير الأمور نظرياً. أما عملياً، فلا شيء محسوماً بعد. بل يُمكن القول إن التفاهمات عسيرة حتى الآن. ففي الشوف، مثلاً، يريد جعجع فرض الأسماء المسيحية، وهذا ما لا يستسيغه جنبلاط ،مع «قناعة» بأن القوات لا تستطيع أن تأتي بالنائب جورج عدوان وحدها، وأن ذلك مرهون بالتحالف مع «الاشتراكي» كما تقول مصادر الأخير. وهنا، يدخل عامل معقِّد، وهو ميل مجموعات من المجتمع المدني إلى التحالف مع جعجع، بينما لا يزال جنبلاط يراقب ما ستؤول إليه الاتفاقات.وبما أن الغالبية في عاليه جنبلاطية، اختلطت الأوراق بعدَ الانفصال الذي حصل بينَ القوات وأنطون الصحناوي في الأشرفية. إذ تقول مصادر مطلعة إن "الأخير مستاء من الطريقة التي تعامل بها جعجع في ما يتعلق بالترشيحات في دائرة بيروت الأولى"، وهو يميل إلى تبنّي راجي السعد انتخابياً (كانَ مرشحاً عن أحد المقعدين المارونيين في دائرة عاليه وهو ابن شقيق النائب والوزير السابق فؤاد السعد، وتربطه صلة قرابة بالصحناوي). ومن المعروف أن علاقة آل السعد بالمختارة جيدة جداً، ومن المرجح أن يكون على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه في الدائرة. أما في البقاع الغربي، فـ "اللائحة التي تضم تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي مع حزب القوات اللبنانية، غير مكتملة بعد، بانتظار الأسماء المسيحية التي ستُسقط في اللائحة".
وقالت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان "نواب "المستقبل" في عكار حسموا امرهم وسيترشح معظمهم مجددا كما ان عددا آخر من نواب التيار الازرق يستعدون للاعلان عن خوضهم الاستحقاق بحجة انه لا يمكن ترك الساحة السنية للاخصام".
تابع
الأكثر قراءة
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
موقف لافت لنصرالله عن الحريري وتيار "المستقبل".. هذا ما قاله
14:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!
00:43 | 2022-02-09
09/02/2022 12:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
Lebanon 24
حاول أن يقلّد الطفل ريان... فرمى نفسه بالبئر وفارق الحياة!
12:48 | 2022-02-08
08/02/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
11:44 | 2022-02-08
08/02/2022 11:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:35 | 2022-02-09
09/02/2022 01:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:06 | 2022-02-09
بعد الشائعات عن التحاق شبابها بـ "داعش"... طرابلس تقرع أجراس الاعتدال
07:15 | 2022-02-09
القوى السياسية تقاطع الحدث!
04:07 | 2022-02-09
بالارقام...إليكم كم بلغ عدد المهاجرين والمسافرين في لبنان عام 2021
07:48 | 2022-02-09
ابراهيم التقى هوكشتاين بحضور شيا
07:38 | 2022-02-09
رئيس الجمهورية التقى هوكشتاين بحضور شيا وبو حبيب وفياض
07:23 | 2022-02-09
ميقاتي استقبل الوسيط الأميركي هوكشتاين
فيديو
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)
03:00 | 2022-02-09
09/02/2022 14:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
Lebanon 24
فيديو نادر.. صباح تكشف عن "مشروع زواج" لم يحصل: لقيته أصغر مني
23:35 | 2022-02-08
09/02/2022 14:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
09/02/2022 14:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact