منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. ولكن خبر سار لنهاية الأسبوع!

أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على حسابها على فيسبوك ان لبنان يتأثر لغاية ظهر اليوم الأربعاء برياح دافئة نسبيّاً مع غُبار في الأجواء، فترتفع درجات الحرارة وتُسجّل 20 ساحِلاً.

إبتداءً من ظهر الأربعاء ومساء يوم الخميس، نتأثّر بمنخفض جويّ بارد ورطب تتساقط خلاله الأمطار الغزيرة الرعديّة وزخّات البَرَد خاصةً بين ظهر الأربعاء ومنتصف ليل الأربعاء-الخميس. الثلوج تبدأ على إرتفاع 1400م لتتدنّى ليلاً وتُلامِس كما ذكرنا في النشرات السابقة 900-1000م وسهل البقاع. درجات الحرارة يوم الخميس أقصاها 13 ساحِلاً و4 على جبال ال1000م وفي البقاع.

تأثير هذا المنخفض ضعيف على البقاع الشمالي والبقاع الشمالي شرقيّ.

يتحسّن تدريجيّاً الطقس يوم الجمعة ليُصبح مُشمس وصافٍ يوميّ السبت والأحد. درجات الحرارة يُصبح أقصاها 18 ساحِلاً و14 على جبال ال 1000م وفي البقاع يوم الأحد.

وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أشارت إلى انه صباح اليوم الأربعاء، يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية يكون مركزه جنوب غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح ومتساقطات، وينحسر تدريجيا صباح الجمعة متجها نحو الشرق.

طقس الأيام المقبلة:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة صباحا، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب الـ 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر 3 امتار)، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من الظهر مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، وهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وتساقط حبات البرد، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا فتلامس ليلا الـ 1200 متر. يحذر من تشكل السيول في بعض المناطق ومن خطر تطاير اللوحات الاعلانية.

الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة خلال فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد، وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال أمطار محلية خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع 1200 متر في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الداخلية، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار، ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.