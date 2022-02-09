عيد مار مارون يجمع اركان الدولة في قداس بيروت و" لقاءات نوعية" تواكب المناسبة

يشكّل الاحتفال بعيد مار مارون اليوم محطة وطنية جامعة حيث سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في القداس الدي يرأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي في كنيسة مار مارون في الجميزة في بيروت.

وفيما يترقب الجميع العظة التي سيلقيها الراعي قي القداس امام اركان الدولة، وسط اجواء تؤكد انها ستستكمل المواقف النارية التي اطلقها الراعي اخيرا من مجمل القضايا الوطنية، عُلم ان "لقاءات نوعية" ستعقد خلال المناسبة للبحث في مجمل القضايا الوطنية المطروحة.

ومن المقرر ان يتوجه البطريرك الماروني الى الفاتيكان مطلع الاسبوع المقبل للقاء البابا فرنسيس والمشاركة في لقاءات كنسية .