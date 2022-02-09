"التيار والحزب": التحالف أنجز ومرشح عوني "فالت لسانو"

بالرغم من محاولة "التيار الوطني الحر" عدم تأكيد ما تردد في الساعات الماضية عن حسم تحالفه مع حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة، الا ان الوقائع تؤكد ان "التيار" حسم قراره بالتحالف مع الحزب في غالبية الدوائر الانتخابية.

ووفق المصادر فإن نفي" التيار" مرتبط بترتيبات تفاوضية اذ لا يزال لديه امال بأن يحصّل المزيد من المكتسبات الانتخابية في بعض الدوائر حيث يتمتع الحزب بنفوذ كبير.

في المقابل، يبدو ان بعض مرشحي "التيار" ليس في جو "انجاز التحالف" حيث عبّر احدهم عن استيائه الشديد من أداء الحزب مع حليفه المسيحي وتركه وحيدا في ما اعتبره المرشح "معارك وطنية" بوجه خصومه المحليين. كما تطرّق المرشّح الى عملية المفاوضات الجارية بشأن ترسيم الحدود البحرية معرباً عن قلقه بعبارة "ما تأمّن للحزب بكل الملفات".

كذلك افادت مصادر مطلعة ان رئيس "التيار" جبران باسيل يتواصل مع عدة شخصيات سياسية مناطقية من اجل اقناعها بالتحالف مع "التيار"، وهذا الامر يحصل في اقضية مثل بعبدا وعكار ودائرة الشمال المسيحية، لكن حتى اللحظة لم يحسم ايّ من هذه التحالفات.