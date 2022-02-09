" الاشتراكي" لم يحْسُم بعد والغريب يحط في بيروت

قالت مصادر سياسية في الحزب "التقدمي الإشتراكي" أنه "حتى الآن لم تحسم التوجهات الانتخابية بشكل كامل والبحث مستمر مع مختلف الأطراف للوصول إلى صيغ واضحة".

ولفتت المصادر إلى أن "الحزب لم يقرر بعد ترشيحاته الداخلية وهذا الأمر سيظهر خلال الفترة المقبلة، وقد تكون هناك بعض التبديلات في الأسماء".

واعتبرت المصادر أن تقرب "الاشتراكي" من الجماعة الإسلامية ليس جديداً كما أن التحالف معها قديم وهناك شواهد على ذلك، وأردفت: "الحزب يتواصل مع الجميع من دوم استثناء وهذا أمر يعتبر طبيعياً له".

في المقابل لا يزال الحزب الديمقراطي اللبناني راغبا بترشيح الوزير السابق صالح الغريب للانتخابات ، لكن الحسابات الانتخابية لا تتيح له الفوز في حال ترشح في دائرة الشوف وعاليه كون النائب طلال ارسلان سيكون على رأس اللائحة.من هنا تقول مصادر مطلعة ان البحث جار لكي يكون الغريب مرشحا على لائحة قوى الثامن من اذار في دائرة بيروت الثانية على ان يمنحه حزب الله اصواتا تفضيلية ليضمن فوزه بالمقعد الدرزي.