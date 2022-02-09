مدرسة تجبر المعلمين والطلاب على الحضور في العيد

شهدت إحدى المدارس في جبل لبنان احتجاجاً مستتراً من قبل التلاميذ والمدرسين بعد قرار اتخذته الإدارة ولم ينل إعجابهم.

ويقضي القرار بإلزام المدرسين والتلاميذ الحضور إلى المدرسة والسير بالدروس بشكل طبيعي، بالرغم من أن اليوم هو عيد رسمي، وينبغي على كل المدارس إقفال أبوابها.

وجاء قرار الإدارة بإعطاء دروس إضافية في هذا اليوم تحت حجة أنها لا تفتح أبوابها حضورياً أمام التلاميذ سوى يومين في الأسبوع من ضمنها يوم الأربعاء وقد تعطلت دراستهم بما فيه الكفاية ولا يمكنها أن تستمر بهذا المسار لكي لا يحرم التلاميذ من دراسة المنهج المطلوب.