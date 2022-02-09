لبنان

"أبو بدر" يوزّع مخدرات في البقاع.. هكذا انكشف أمرُه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-02-2022 | 02:45
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كتب المحرر القضائي: 
 
في معرض التحقيق مع المدعوين ميسّر.ع و وخبات.ع ومحمد.س لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم ترويج عملة مزيّفة، جرى تفتيش منزل ميسّر حيث ضُبط في خزانة داخل إحدى غرف النوم كيس يحتوي على مادة مخدّرة زنة 160 غراماً قائماً، مقسمة الى 14 قطعة ضمن أكياس وأوراق سانيتا.
ولدى التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة المخدّرات، أفاد أنها عائدة له، وهو يعرف المدعو خبات الذائع الصيت في مجال ترويج العملة المزيفة والمخدّرات منذ سنة تقريباً، وأنه خطط للحصول على المخدّرات، فإتصل لهذه الغاية بخبات الذي قال له إنه يعرف تاجر مخدرات وقد نصحه به ودعاه الى التعاون معه، وهو معروف بإسم "أبو بدر"، وقد زوّده برقم هاتف الأخير.
وبعد إتصالات متتالية بالتاجر، قام بدلالته على مكان تواجده في بريتال، وبالفعل فقد توجه الى هناك وإنتظر على مقربة من حاجز للجيش، فحضرت سيارة بيك آب زجاجها داكن وأقلّته الى مكان التاجر، حيث طلب شراء كمية من المخدّرات بقيمة 200 ألف ليرة، فسلّمه الأخير الحشيشة قطعة واحدة قام بتقسيمها وخبأها تحت ثيابه تسهيلاً للتنقّل على الحواجز الأمنية، ثم عاد الى منزله في محلة الأشرفية حيث وضعها داخل خزانة في غرفة النوم، مضيفاً أنه تواصل مع التاجر هاتفياً حوالى عشر مرات لإعادة المخدّرات كونها لم تكن من النوعية الجيدة.
كما أفاد خبات أنه عرّف ميسّر على تاجر المخدرات أبو بدر، وأعطاه رقم هاتفه ليشتري منه المخدرات، وأنه علم لاحقاً أن هذا الأمر قد تم.
وأفاد محمد.س أنه كان ينقل المدعو ميسّر الى بريتال بشكل مستمر.
وتبيّن من التحريات والإستقصاءات بأن أبو بدر هو المتّهم محمد.ب.د المطلوب بجرائم تجارة المخدرات.
وفي التحقيق الإستنطاقي، تراجع المدعوان ميسّر وخبات عن إفادتيهما، وأدليا بأنهما تعرضا للضرب، فيما أفاد محمد أنه نقل خبات الى عند أبو بدر في بعلبك، وأنه لم يدخل معه الى المنزل وبقي منتظراً في السيارة نحو نصف ساعة، وقد قام بهذا الأمر مرات عدة حيث كان خبات يقول أمامه أنه يزور أحد أقاربه من أجل الحصول منه على المال وبأن شقيقه يعمل لديه.
ولاحقاً جرى إرسال كتاب الى الفرع الفني في شعبة المعلومات لمعرفة ما اذا كان الرقم الذي أعطاه ميسّر في إفادته عائد للمتّهم أبو بدر، وقد ورد في جواب الإستنابة ما مفاده أن الرقم المشار اليه بدأ تشغيله من تاريخ 1/8/2004 ولغاية 13/5/2019، وقد نشط في محلتي طليا وبريتال، وإستخدم من قبل أبو بدر.
وبتاريخ 10/8/2021، تقرّر فتح المحاكمة وإرسال كتاب الى الفرع الفني لدى شعبة المعلومات لتبيان الأسس التي تم الإستناد اليها للوصول الى إعتبار أن الرقم يعود للمتّهم أبو بدر، فورد جواب بأنه ومن خلال دراسة إتصالات الرقم المشار اليه، تبيّن أنه يتواصل بشكل لافت مع رقم يعود لزوجة أبو بدر.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد قرّرت بالإجماع تجريم المتّهم محمد.م بجناية المادة 125/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية، وتخفيف العقوبة الى خمس سنوات، والغرامة الى خمسة ملايين، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي، كمل بتضمينه النفقات كافة.
 

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