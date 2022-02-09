حسن: إتفاقية فحوص PCR المطار السابقة شفافة وهادفة

غرد الوزير السابق الدكتور حمد حسن على "تويتر": "إتفاقية فحوص PCR المطار السابقة شفافة وهادفة؛ وأبرمت في أصعب التحديات الوبائية والصحية دون استغلال سلطة أو إستنسابية لأي مختبر أو شركة خاصة: بل مع الجامعة اللبنانية من مبدأي الثقة والدعم الحرص على المال العام من موقع المسؤولية نهج يطبق وليس شعارا يطلق. السياسة كما الحياة حياء".