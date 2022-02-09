عبدالله: لجنة الادارة والعدل أقرت هذا القانون

أقرت لجنة الأدارة والعدل في جلستها البارحة ،أقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الدولة في المستشفيات الحكومية ،تأمينا للأستقرار الوظيفي للعاملين فيها ،وكذلك استحداث وحدة إدارية ضمن هيكلية وزارة الصحة العامة ،
مهمتها تعزيز القطاع الأستشفائي العام
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 9, 2022
أقرت لجنة الأدارة والعدل في جلستها البارحة ،أقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الدولة في المستشفيات الحكومية ،تأمينا للأستقرار الوظيفي للعاملين فيها ،وكذلك استحداث وحدة إدارية ضمن هيكلية وزارة الصحة العامة ،
مهمتها تعزيز القطاع الأستشفائي العام