عبدالله: لجنة الادارة والعدل أقرت هذا القانون

غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "أقرت لجنة الإدارة والعدل في جلستها البارحة، إقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الدولة في المستشفيات الحكومية، تأمينا للإستقرار الوظيفي للعاملين فيها، وكذلك استحداث وحدة إدارية ضمن هيكلية وزارة الصحة العامة، مهمتها تعزيز القطاع الإستشفائي العام".

أقرت لجنة الأدارة والعدل في جلستها البارحة ،أقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الدولة في المستشفيات الحكومية ،تأمينا للأستقرار الوظيفي للعاملين فيها ،وكذلك استحداث وحدة إدارية ضمن هيكلية وزارة الصحة العامة ،

مهمتها تعزيز القطاع الأستشفائي العام — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) February 9, 2022