هبة برازيلية للهيئة العليا للإغاثة... ماذا تحتوي؟

بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتسلم أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير من السفير البرازيلي في لبنان ارمانو تيليس ريبارو هبة عبارة عن أربعة الآف طن من الأرز البرازيلي في مستودعات الهيئة العليا للإغاثة الكائنة في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت، وذلك عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل 11 شباط الجاري، في حضور السفير البرازيلي ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وممثلين عن قائد الجيش والقوى الامنية وفعاليات رسمية.