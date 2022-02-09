لبنان

هذا ما طلبته عز الدين من وزير المالية!

Lebanon 24
09-02-2022 | 02:49
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جرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين اتصالا بوزير المالية يوسف خليل، بحسب بيان صادر عن عز الدين، "بعد شكاوى عديدة وصلتها من المواطنين في منطقة صور حول الصعوبات التي تواجههم في المكتب العقاري في المنطقة بسبب النقص في عدد الموظفين وعدم قدرة الفريق العامل في المكتب على انجاز  معاملات المواطنين بوقت مناسب".

وطالبت عز الدين خليل بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية”، واقترحت فتح مكتب ثان والاستعانة بموظفين من داخل الملاك، لتلبية حاجات أهالي منطقة صور التي يقطنها زهاء 400 الف مواطن".

ووعد خليل بالعمل على إيجاد حل لهذا الموضوع مع بداية الأسبوع المقبل.
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