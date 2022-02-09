لبنان

وزير العدل: انطلاق التحضيرات للجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في مجالي القانون والقضاء

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:11
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي هنري الخوري البيان الآتي:
بدأت التحضيرات للحفل التكريمي الذي سيمنح "الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في مجالي القانون والقضاء على مستوى الوطن العربي"، والذي سيُطلق  من السراي الحكومي  يوم السبت الواقع فيه 26 شباط الجاري، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، وعدد من وزراء العدل العرب ولجنة التحكيم العلمية والفائزين الثلاثة الأوائل.
 
وقد تقررت فكرة الجائزة بناءً على إقتراح  تقدم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وتم إعتماده خلال الدورة 35 من العام 2019 لوزراء العدل العرب، بهدف دعم البحث العلمي والشباب العربي بحيث تستهدف هذه الجائزة فئة الشباب من حملة شهادة الدكتوراه في القانون والقضاء لتشجيعهم، وذلك بعد رصد أفضل التجارب القانونية لأعمالهم البحثية، علماً بأن لجنة التحكيم العربية إعتمدت معيار التقييم الرصين والدقيق في إختيار الفائزين.
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