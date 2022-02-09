لقاء بين قائد الجيش وهوكشتاين ...وهذا ما تم بحثه!

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بحضور السفيرة الأميركية السيدة دوروثي شيا، وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية. وأكد العماد عون لهوكشتاين أن المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن.